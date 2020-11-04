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«Очень достойный результат, но игры как таковой мало у Локомотива». Губерниев — о матче с «Атлетико»

00:11
3 ноября. Москва. «Локомотив» — «Атлетико» (Мадрид) — 1:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 ноября. Москва. «Локомотив» — «Атлетико» (Мадрид) — 1:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев после матча 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» (1:1) отметил прогресс российской команды. По его мнению, ничья с мадридцами — достойный результат.

«Итак, 1:1! В отличие от «Баварии» «Атлетико» сегодня дурака не валял. Вспомните, пару лет назад «Атлетико» громил «Локо»! Наши стали прагматичнее и организованнее с тех пор. Испанцы сегодня хуже в организации атак, пытались напрягать тылы хозяев, но москвичи умело отбивались. Очень достойный результат, но игры как таковой мало у «Локомотива»!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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