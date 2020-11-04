Известный комментатор Дмитрий Губерниев после матча 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» (1:1) отметил прогресс российской команды. По его мнению, ничья с мадридцами — достойный результат.

«Итак, 1:1! В отличие от «Баварии» «Атлетико» сегодня дурака не валял. Вспомните, пару лет назад «Атлетико» громил «Локо»! Наши стали прагматичнее и организованнее с тех пор. Испанцы сегодня хуже в организации атак, пытались напрягать тылы хозяев, но москвичи умело отбивались. Очень достойный результат, но игры как таковой мало у «Локомотива»!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.