Голы Бензема, Хаверца, Мане и де Брейне претендуют на звание лучшего в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
В число претендентов вошли Карим Бензема («Реал»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») и Кай Хаверц («Челси»).
Напомним, «Реал» переиграл «Челси» (3:1), «Вильярреал» выиграл у «Баварии» (1:0), «Бенфика» проиграла «Ливерпулю» (1:3), «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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