Бензема, Тиагу, Фойт и Бернарду Силва претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На почетное звание претендуют Карим Бензема («Реал»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Тиагу Алькантара («Ливерпуль»).

На этой неделе в первых матчах 1/2 финала «Манчестер Сити» переиграл «Реал» (4:3), а «Ливерпуль» выиграл у «Вильярреала» (2:0). Обе игры прошли в Англии.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе в Испании.