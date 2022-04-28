Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:23

Бензема, Тиагу, Фойт и Бернарду Силва претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На почетное звание претендуют Карим Бензема («Реал»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Тиагу Алькантара («Ливерпуль»).

На этой неделе в первых матчах 1/2 финала «Манчестер Сити» переиграл «Реал» (4:3), а «Ливерпуль» выиграл у «Вильярреала» (2:0). Обе игры прошли в Англии.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе в Испании.

0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
«Хотелось забить еще». Робертсон — о победе над «Вильярреалом»
Магия «тренеришки» не могла быть вечной. «Ливерпуль» и «Вильярреал» — с разных планет
Пау Торрес: «Вильярреал» сохраняет уверенность в себе»
Питер Крауч считает, что у «Вильярреала» остаются шансы в противостоянии с «Ливерпулем»
Эмери: «Сопротивлялись как могли, чтобы сохранить варианты для ответного матча. Там все будет иначе»
Фердинанд считает, что у «Ливерпуля» сейчас лучший состав за последние годы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фердинанд считает, что у «Ливерпуля» сейчас лучший состав за последние годы

Эмери: «Сопротивлялись как могли, чтобы сохранить варианты для ответного матча. Там все будет иначе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости