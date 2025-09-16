Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

16 сентября 2025, 13:32

Обвиняемый в изнасиловании полузащитник «Вильярреала» Партей сможет сыграть с «Тоттенхэмом»

Павел Лопатко

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль рассказал, что полузащитник Томас Партей сможет сыграть в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», несмотря на предстоящее судебное заседание по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах.

«Я абсолютно уверен, что он морально и технически готов к завтрашней игре. Мы очень рады, что Томас с нами, благодаря его футбольным способностям и общению с нами как с человеком. Он отличный игрок с большим опытом. Он выступал за множество топ-клубов. Я думаю, он вернется на высокий уровень. Я очень рад, что он с нами в команде», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В августе 2025 года 32-летний Партей перешел в «Вильярреал» из «Арсенала» на правах аренды.

По версии следствия, Партей причастен к изнасилованию двух женщин. Это произошло в 2021-2022 годах. 32-летний спортсмен не признал вину ни по одному из пяти пунктов обвинения. Его отпустили под залог.

«Вильярреал» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях 16 сентября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Томас Партей
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
Марселино Гарсия Тораль (Марселино)
Читайте также
«Разбить не стыдно, стыдно потом не переделать». Как Мостовой и другие экс-спартаковцы побывали на заводе, где красно-белым делают новый Кубок России 
В США заявили об отсутствии у ВСУ возможности скоро начать производство Patriot
На Украине назвали основного кандидата на пост премьер-министра страны
BFMTV назвал основного конкурента Ле Пен на президентских выборах
Россиянка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Вратарь «Монако» Кен заявил, что удаление Головина повлияло на исход матча с «ПСЖ»
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Киву — о матче «Интера» с «Аяксом»: «Нам нужно найти в себе агрессию и гордость»

Локателли — о матче с «Боруссией» в ЛЧ: «Мы уверены в себе»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости