Обвиняемый в изнасиловании полузащитник «Вильярреала» Партей сможет сыграть с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль рассказал, что полузащитник Томас Партей сможет сыграть в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», несмотря на предстоящее судебное заседание по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах.

«Я абсолютно уверен, что он морально и технически готов к завтрашней игре. Мы очень рады, что Томас с нами, благодаря его футбольным способностям и общению с нами как с человеком. Он отличный игрок с большим опытом. Он выступал за множество топ-клубов. Я думаю, он вернется на высокий уровень. Я очень рад, что он с нами в команде», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В августе 2025 года 32-летний Партей перешел в «Вильярреал» из «Арсенала» на правах аренды.

По версии следствия, Партей причастен к изнасилованию двух женщин. Это произошло в 2021-2022 годах. 32-летний спортсмен не признал вину ни по одному из пяти пунктов обвинения. Его отпустили под залог.

«Вильярреал» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях 16 сентября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.