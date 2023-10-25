Обозреватель «Реал Сосьедад»: «Захарян еще далек от своего лучшего уровня, но руководство клуба ему доверяет»

Испанский журналист и обозреватель «Реал Сосьедад» Патчо де а Рика поделился мнением о дебюте полузащитника команды Арсена Захаряна в Лиге чемпионов. Он отметил, что в клубе доверяют россиянину.

«У Захаряна было не так много минут, и он вышел в тот момент игры, когда «Сосьедаду» приходилось больше сохранять результат, чем преследовать соперника в поисках большего числа голов. Арсен выполнил все поставленные функции, но особо не выделился. Как мне говорят в клубе, россиянин еще далек от своего лучшего уровня, но главный тренер, партнеры по команде и руководство ему сильно доверяют. Российский полузащитник должен подождать своего времени, и тогда он заявит о себе», — приводит Sport24 слова журналиста.

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0) Захарян вышел на поле на 76-й минуте, заменив форварда Андера Барренечеа.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.