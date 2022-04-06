Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:23

Облак: «Счет все еще оставляет «Атлетико» в игре»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Ян Облак.
Фото УЕФА

Вратарь «Атлетико» Ян Облак подвел итоги матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы все знали, что это будет сложно. Мы приехали за хорошим результатом, но проиграли, однако счет 0:1 все еще оставляет нас в игре. Мы очень хорошо оборонялись на протяжении всего матча, за исключением гола. «Сити» использует владение мячом как свою силу, но мы закрыли пространство. Не думаю, что именно их замены изменили игру — они создали лишь один момент», — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Ян Облак
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы помогли ему стать мучеником». Карлсен раскритиковал ФИДЕ за дисквалификацию Карякина
«Пес» и «Киска». Как и почему Петр Ян и Стерлинг обзывают друг друга пред боем года в UFC
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Де Брейне о победе «Сити» над «Атлетико»: «Они играли впятером в защите и впятером в полузащите»
Де Брейне разбил стену Симеоне. «Сити» обыграл «Атлетико»
«Ливерпуль» взял свое на классе, но чуть не придумал себе проблемы
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Бенфику» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
Гол де Брейне принес «Манчестер Сити» победу над «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бенфика» — «Ливерпуль»: Луис Диас забил третий гол гостей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига чемпионов, 1/4 финала: «Манчестер Сити» победил «Атлетико», «Бенфика» уступила «Ливерпулю» и другие матчи

Де Брейне о победе «Сити» над «Атлетико»: «Они играли впятером в защите и впятером в полузащите»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости