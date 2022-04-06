Облак: «Счет все еще оставляет «Атлетико» в игре»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак подвел итоги матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы все знали, что это будет сложно. Мы приехали за хорошим результатом, но проиграли, однако счет 0:1 все еще оставляет нас в игре. Мы очень хорошо оборонялись на протяжении всего матча, за исключением гола. «Сити» использует владение мячом как свою силу, но мы закрыли пространство. Не думаю, что именно их замены изменили игру — они создали лишь один момент», — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.