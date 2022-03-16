Облак рассказал, как лицом спас «Атлетико» от гола в матче с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак считает, что каждый игрок команды был лучшим в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Считаю, что любой из нашей команды достоин звания Игрок матча. Поединок был сложным, и каждый сыграл свою роль. Мы знали, насколько тяжело победить на этом стадионе, так что мы очень довольны проделанной работой.

Забей соперник в начале матча, нам пришлось бы тяжело. К счастью, мяч попал мне в лицо. Бывает и такое!" - цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Атлетико». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.