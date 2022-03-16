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Сегодня, 05:14

Облак рассказал, как лицом спас «Атлетико» от гола в матче с «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 марта. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 0:1. Сэйв Яна Облака лицом.
Фото Twitter

Вратарь «Атлетико» Ян Облак считает, что каждый игрок команды был лучшим в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Считаю, что любой из нашей команды достоин звания Игрок матча. Поединок был сложным, и каждый сыграл свою роль. Мы знали, насколько тяжело победить на этом стадионе, так что мы очень довольны проделанной работой.

Забей соперник в начале матча, нам пришлось бы тяжело. К счастью, мяч попал мне в лицо. Бывает и такое!" - цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Атлетико». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико
Голы
Лоди, 41 (0:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр (Мата, 84) Варан Далот Алекс Теллес Фред (Кавани, 76) Бруну Фернандеш (Погба, 68) Мактоминай (Матич, 68) Криштиану Роналду Санчо Эланга (Рэшфорд, 67)
Атлетико
Облак Хименес Лоди Савич Мандава де Пауль Коке (Кондогбья, 80) Льоренте Эррера Жоау Феликс (Фелипе, 90) Гризманн (Корреа, 90+3)
Предупреждения
Матич 81’, Далот 87’  -  де Пауль 43’, Эррера 81’
Судьи
Винчич (Словения)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033908--man-united-vs-atletico/
Ян Облак
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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