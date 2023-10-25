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25 октября, 23:55

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ньюкасл» благодаря голу Нмечи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Феликс Нмеча (слева) и Киран Триппьер (справа).
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Ньюкасл» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Единственный гол в игре забил полузащитник Феликс Нмеча на 45-й миунте.

«Боруссия» одержала первую победу в этом сезрне ЛЧ и поднялась на второе место в группе F (4 очка). «Ньюкасл» располагается на третьей строчке с таким же количеством очков. Команды проведут ответную игру 7 ноября в Дортмунде.

В другом матче группы F «ПСЖ» обыграл «Милан» со счетом 3:0. В группе G «Манчестер Сити» победил «Янг Бойз» (3:1), а «Лейпциг» оказался сильнее «Црвены Звезды» (3:1).

Лига чемпионов. Группа F
25 окт, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
0:1
Боруссия Д

Источник: Таблица ЛЧ
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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