«Барселона» забила на 6-й добавленной минуте и вырвала ничью в матче с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Англии.

Нападающий английской команды Харви Барнс на 86-й минуте встречи открыл счет. Каталонцы отыгрались в добавленное время — Ламин Ямаль реализовал пенальти, назначенный после фола Малика Тиау в своей штрафной.

Ответная игра пройдет через неделю, 18 марта, в Испании на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.