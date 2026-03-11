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11 марта, 00:53

«Барселона» забила на 6-й добавленной минуте и вырвала ничью в матче с «Ньюкаслом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль в штрафной «Ньюкасла».
Фото Reuters

«Ньюкасл» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Англии.

Нападающий английской команды Харви Барнс на 86-й минуте встречи открыл счет. Каталонцы отыгрались в добавленное время — Ламин Ямаль реализовал пенальти, назначенный после фола Малика Тиау в своей штрафной.

Ответная игра пройдет через неделю, 18 марта, в Испании на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
10 марта, 23:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:1
Барселона

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