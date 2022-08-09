Нюбель подготовится к серии пенальти в ответном матче с ПСВ

Голкипер «Монако» Александр Нюбель перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ признался, что будет готов к серии пенальти. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

«Мы с тренерами проанализируем серию пенальти, хотя мы всегда делаем это перед каждым матчем. Во время серии пенальти обязательно нужно немного удачи, но нападающему есть что терять больше, чем вратарю», — цитирует пресс-служба клуба Нюбеля.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.