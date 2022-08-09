Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:12

Нюбель подготовится к серии пенальти в ответном матче с ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер «Монако» Александр Нюбель перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ признался, что будет готов к серии пенальти. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

«Мы с тренерами проанализируем серию пенальти, хотя мы всегда делаем это перед каждым матчем. Во время серии пенальти обязательно нужно немного удачи, но нападающему есть что терять больше, чем вратарю», — цитирует пресс-служба клуба Нюбеля.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК ПСВ
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
Обвал Влашича, Крала и Ларссона. Как футболисты из РПЛ быстро дешевеют в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нюбель назвал финалом ответный матч с ПСВ
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости