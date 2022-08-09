Нюбель назвал финалом ответный матч с ПСВ

Голкипер «Монако» Александр Нюбель перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ отметил важность игры. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

«В первом матче было большое противостояние , но у нас были шансы выиграть. ПСВ был хорош, но мы очень хорошо защищались. Во вторник нам предстоит сделать то, что удалось на стадионе «Луи II». Завтра нам тоже предстоит столкнуться с атмосферой болельщиков голландской команды, но у нас есть все шансы пройти квалификацию. В прошлом году мы встречались друг с другом в Лиге Европы. Сейчас это Лига чемпионов, поэтому они не имеет ничего общего! Это финал, и мы должны выиграть его, чтобы пройти квалификацию», — цитирует пресс-служба клуба Нюбеля.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.