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Сегодня, 05:21

Нюбель назвал финалом ответный матч с ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Монако» Александр Нюбель перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ отметил важность игры. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

«В первом матче было большое противостояние , но у нас были шансы выиграть. ПСВ был хорош, но мы очень хорошо защищались. Во вторник нам предстоит сделать то, что удалось на стадионе «Луи II». Завтра нам тоже предстоит столкнуться с атмосферой болельщиков голландской команды, но у нас есть все шансы пройти квалификацию. В прошлом году мы встречались друг с другом в Лиге Европы. Сейчас это Лига чемпионов, поэтому они не имеет ничего общего! Это финал, и мы должны выиграть его, чтобы пройти квалификацию», — цитирует пресс-служба клуба Нюбеля.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.

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