30 апреля, 07:13

Нванери и Льюис-Скелли из «Арсенала» стали самыми молодыми англичанами в полуфиналах Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Арсенала» Итан Нванери стал самым молодым английским игроком, вышедшим на поле в полуфиналах Лиги чемпионов.

Вингер «канониров» сыграл в первом матче против «ПСЖ» (0:1) в возрасте 18 лет 39 дней. Он вышел на замену в концовке встречи.

Примечательно, что Нванери побил рекорд своего одноклубника Майлза Льюиса-Скелли, установленный в этом же матче. Защитник вышел на поле в 18 лет 215 дней.

Предыдущим рекордсменом был Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», в 2018 году сыгравший против «Ромы» в 19 лет 199 дней.

