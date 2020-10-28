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«Нужно выходить играть, не бояться ничего и никого». Канчельскис — о предстоящем матче «Краснодар» — «Челси»

14:58
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Бывший полузащитник «Фиорентины», «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси».

— Шансы всегда есть, — сказал Канчельскис. — Это футбол. Любые маленькие нюансы могут повлиять на результат игры. Прогноза не могу дать, потому что «Краснодар» впервые в Лиге Чемпионов, в группе с такой серьезной командой. Но «Локомотив» вчера показал, что можно играть против любой команды. Настрой, желание, самоотдача, ну и удача должна сопутствовать. Не нужно суетиться. Тем более, играют дома, будет поддержка, а «Челси» — это «Челси». Какой будет результат — говорить сложно. Во время пандемии много непредсказуемого и в футбольном мире. У «Челси» намного больше опыта, опыта выступлений в Лиге Чемпионов, но в любом случае играют-то 11 на 11. Все зависит от самих футболистов. В «Краснодаре» уже, наверняка, все сильные и слабые стороны англичан проанализировали. А мы будем смотреть, болеть и переживать. (Кристина Врабий)

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится сегодня, 28 октября. Начало — в 20.55 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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