Бывший полузащитник «Фиорентины», «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси».

— Шансы всегда есть, — сказал Канчельскис. — Это футбол. Любые маленькие нюансы могут повлиять на результат игры. Прогноза не могу дать, потому что «Краснодар» впервые в Лиге Чемпионов, в группе с такой серьезной командой. Но «Локомотив» вчера показал, что можно играть против любой команды. Настрой, желание, самоотдача, ну и удача должна сопутствовать. Не нужно суетиться. Тем более, играют дома, будет поддержка, а «Челси» — это «Челси». Какой будет результат — говорить сложно. Во время пандемии много непредсказуемого и в футбольном мире. У «Челси» намного больше опыта, опыта выступлений в Лиге Чемпионов, но в любом случае играют-то 11 на 11. Все зависит от самих футболистов. В «Краснодаре» уже, наверняка, все сильные и слабые стороны англичан проанализировали. А мы будем смотреть, болеть и переживать. (Кристина Врабий)

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится сегодня, 28 октября. Начало — в 20.55 (мск).