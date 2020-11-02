Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Встреча пройдет во вторник, 3 ноября, в Москве.

— В последнем матче в Лиге чемпионов мы играли хорошо, но не смогли взять очки, — начал Крыховяк. — И во вторник нам нужно сыграть эффективнее, чем в прошлый раз, хотя мы и завоевали уважение матчем с «Баварией». Мы верим в себя, в свои способности.

— Вы уже играли против «Атлетико». Нет ли желания отомстить мадридцам за предыдущие поражения?

— Я очень хорошо знаю «Атлетико», как и все. «Локомотив» встречался с этой командой много раз и никогда нам не было легко. Думаю, завтра будет очень сложная игра, но мы готовы биться с «Атлетико», все зависит от нас. (Гоша Чернов)