Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после поражения от дортмундской «Борусии» во 2-м туре Лиги чемпионов (0:2) признал, что нулевую ничью можно было бы считать положительным результатом. Также он добавил, что необходимо реабилитироваться за три подряд проигрыша.

— Если бы команда выстояла и итоговый счет был бы 0:0, можно ли было бы сказать, что это положительный результат?

— Скорее — да, потому что очко с «Боруссией» на выезде позволяло бы от чего-то отталкиваться в следующих играх, но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Не дотерпели немножко. Приходилось много обороняться и перестраиваться. В таких матчах одна ошибка многое решает, к сожалению, мы ее допустили и пропустили.

— Для «Зенита» это уже третье поражение подряд. Насколько тяжелый психологически этот момент для команды?

— Неприятная серия, но, я думаю, что хорошие команды должны уметь держать удар, перестраиваться. Нам нужно выходить из этой ситуации, из этой серии, и в следующих матчах реабилитироваться.

— Ливень, который начался во втором тайме, повлиял на игру?

— Нет. Поле для всех одинаковое, погодные условия — тоже. И мы, и соперник были в одинаковых условиях. Никакого влияния дождь не оказывал.