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«Нужно использовать этот импульс в следующих матчах». Рэшфорд — о победе над «Лейпцигом»

07:58
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рад, что команда одержала первую домашнюю победу в сезоне. Во 2-м туре Лиги чемпионов манкунианцы выиграли у «Лейпцига» (5:0).

— Это было отличное выступление, — цитирует пресс-служба УЕФА Рэшфорда. — Это то, к чему мы стремимся. Нам нужно продолжать в том же духе и использовать импульс в следующих матчах. «МЮ» набрал шесть очков после игры с двумя очень хорошими командами. Находимся в отличном положении в группе и, надеюсь, сможем показать такую же форму в премьер-лиге.

Было важно получить первую домашнюю победу в сезоне. Это место должно быть крепостью, поэтому победа была жизненно необходима. Надеюсь, в этом сезоне эта домашняя победа будет первой из многих.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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