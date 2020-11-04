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«Нужно играть смелее, когда есть ощущения, что игра наша». Ханданович — о поражении от «Реала»

02:25
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Вратарь «Интера» Самир Ханданович после поражения от «Реала» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:3) отметил, что команде нужно прибавлять в психологии. Мадридская команда на 80-й минуте забила победный мяч.

— Мы играли по плану, — цитирует пресс-служба УЕФА Хандановича. — Нужно становиться сильнее в психологическом плане, не тушеваться, играть смелее в тех случаях, когда есть ощущения, что игра наша. «Реалу», в отличие от нас, это удалось. Думаю, это и привело к нашему поражению сегодня.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029417--real-madrid-vs-internazionale/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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