«Нужно играть смелее, когда есть ощущения, что игра наша». Ханданович — о поражении от «Реала»
02:25
Вратарь «Интера» Самир Ханданович после поражения от «Реала» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:3) отметил, что команде нужно прибавлять в психологии. Мадридская команда на 80-й минуте забила победный мяч.
— Мы играли по плану, — цитирует пресс-служба УЕФА Хандановича. — Нужно становиться сильнее в психологическом плане, не тушеваться, играть смелее в тех случаях, когда есть ощущения, что игра наша. «Реалу», в отличие от нас, это удалось. Думаю, это и привело к нашему поражению сегодня.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029417--real-madrid-vs-internazionale/
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