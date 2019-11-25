Нужна ли стадиону «Локомотив» реконструкция? Отвечает Семин
12:31
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» отметил, что клубному стадиону не помешала бы реконструкция.
— Реконструкция стадиона? Вопрос не ко мне, это вопрос к руководству, — цитирует пресс-служба клуба Семина. — Но, наверное, стадиону нужна какая-то реконструкция, этому стадиону уже более 15 лет.
?? Сёмин о реконструкции стадиона: «Вопрос не ко мне, это вопрос к руководству. Но, наверное, стадиону нужна какая-то реконструкция, этому стадиону уже более 15 лет».#ЛокоБайер | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMB04— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2019
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