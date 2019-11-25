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Нужна ли стадиону «Локомотив» реконструкция? Отвечает Семин

12:31
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» отметил, что клубному стадиону не помешала бы реконструкция.

— Реконструкция стадиона? Вопрос не ко мне, это вопрос к руководству, — цитирует пресс-служба клуба Семина. — Но, наверное, стадиону нужна какая-то реконструкция, этому стадиону уже более 15 лет.

Локомотив — Байер

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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