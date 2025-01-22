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Сегодня, 04:35

Шахин назвал причины поражения «Боруссии» от «Болоньи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нури Шахин.
Фото Reuters

Главный тренер «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал поражение от «Болоньи» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Болонья» сыграла очень умно, а нам не удалось реализовать то, что мы задумывали. К сожалению, мы не смогли победить. У нас сейчас очень непростой период», — цитирует пресс-служба УЕФА Шахина.

Дортмундцы набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. «Болонья» идет на 27-й строчке с 5 очками.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
Нури Шахин
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