Шахин — о поражении от «Барселоны»: «Должны побеждать в таких матчах и не допускать совершенных нами ошибок»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Принять это невероятно тяжело. Мы потеряли из-за травм двух важных игроков [Райерсона и Шлоттербека], а вместе с ними и сегодняшнюю игру. Даже слышать не хочу, что мы играли хорошо. Мы должны побеждать в таких матчах и не допускать совершенных нами ошибок. Им на таком уровне попросту нет места», — цитирует пресс-служба УЕФА Шахина.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.