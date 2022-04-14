Дарвин Нуньес: «Мы показали, что «Бенфика» большой клуб»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня мы показали, что «Бенфика» большой клуб. Мы все оставили на поле. Добились ничьей, этого не хватило, чтобы пройти дальше, но мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами.

«Бенфика» — отличная команда, которая может достигать большего. Здесь трудно играть, не все приезжают сюда и делают то, что мы сделали. Поздравляю «Ливерпуль», мы сделали все возможное. Этот сезон был невероятным [для меня], но мои товарищи по команде заслужили похвалу», — цитирует пресс-служба УЕФА Нуньеса.

В первой встрече «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. За выход в финал команда Юргена Клоппа поборется с «Вильярреалом».