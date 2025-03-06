Нойера заменили из-за травмы в матче с «Байером»

«Бавария» заменила вратаря в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера».

На 58-й минуте встречи при счете 2:0 вместо Мануэля Нойера, получившего травму, на поле появился 21-летний Йонас Урбиг, который перешел в мюнхенский клуб 27 января из «Кельна». У 38-летнего немца проблемы с правой ногой.

В декабре 2022 года Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах и пропустил около 10 месяцев. Затем в марте 2024-го у него было мышечное повреждение, из-за которого он не играл за сборную Германии против Франции и Нидерландов.