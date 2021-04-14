Нойер заявил, что «Бавария» доигрывает сезон из последних сил

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Мы выбыли из борьбы не из-за сегодняшнего матча, а потому что в первой игре результат был не тот, что нам нужен, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Было очень обидно, поскольку упустили тогда массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил. Против таких сильных соперников приходится особенно туго. Но в любом случае мы выложились без остатка».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».