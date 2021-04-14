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Нойер заявил, что «Бавария» доигрывает сезон из последних сил

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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Мы выбыли из борьбы не из-за сегодняшнего матча, а потому что в первой игре результат был не тот, что нам нужен, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Было очень обидно, поскольку упустили тогда массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил. Против таких сильных соперников приходится особенно туго. Но в любом случае мы выложились без остатка».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029490--paris-vs-bayern/#

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры