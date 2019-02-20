10:27 | Футбол — Лига чемпионов

Нойер в матче "Ливерпуль" - "Бавария" коснулся мяча 70 раз. Это его личный рекорд в ЛЧ

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов  с "Ливерпулем" (0:0) коснулся мяча 70 раз. Это больше, чем во всех предыдущих играх голкипера в рамках турнира. Таким образом, Нойер установил личный рекорд.

Напомним, что ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

"Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Столько же побед в главном европейском клубном турнире в активе у "Баварии".

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