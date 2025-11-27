Нойер — о своей голевой ошибке в матче с «Арсеналом»: «Когда проигрываешь, нужно больше рисковать»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер объяснил эпизод со своей голевой ошибкой в матче против «Арсенала» (1:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

На 76-й минуте Нойер вышел почти к центру поля, пытаясь прервать контратаку «Арсенала», но Габриэль Мартинелли пробросил мяч мимо 39-летнего голкипера и забил в пустые ворота.

«Когда ты проигрываешь, нужно больше рисковать. Я видел, как Мартинелли бежит рядом с Киммихом, к тому же он был немного быстрее. Я понимал, что это приведет к выходу один на один и даст им отличный шанс. Я попытался сыграть на опережение, но Мартинелли хорошо справился с этой ситуацией. Его первое касание стало решающим», — приводит слова Нойера Sky Sport.

«Арсенал» одержал пятую победу подряд в Лиге чемпионов-2025/26. Лондонцы с 15 очками лидируют в таблице общего этапа. В следующем матче «канониры» сыграют в гостях с «Брюгге».

«Бавария» с 12 очками — на 4-й строчке. Мюнхенцы в следующей игре примут «Спортинг».