Нойер поставил рекорд по победам в Лиге чемпионов подряд, обогнав Роналду

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер установил рекорд по количеству побед подряд в матчах Лиги чемпионов.

Победа над «Зальцбургом» (3:1) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов стала для Нойера 15-й подряд.

Ранее рекорд принадлежал нападающему Криштиану Роналду. Португалец выиграл 14 матчей подряд в Лиге чемпионов, выступая за «Реал» в сезонах-2013/14 и -14/15.

«Бавария» занимает первое место в группе А Лиги чемпионов с 12 очками. Мюнхенцы обеспечили себе выход в плей-офф турнира. «Локомотив», выступающий с «Баварией» в одной группе, идет на третьем месте с 3 очками.