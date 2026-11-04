Нойер обошел Месси по сыгранным матчам в Лиге чемпионов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вышел на чистое третье место по числу матчей в Лиге чемпионов.

40-летний немец с первых минут начал игру 4-го тура общего этапа против «Атлетико». Для него это 164-й матч в Лиге чемпионов. Он обошел экс-нападающего «Барселоны» и «ПСЖ» Лионеля Месси и экс-полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера, которые провели в турнире 164 встречи.

Больше матчей в Лиге чемпионов только у экс-нападающего «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду (183) и экс-вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (177).