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Нойер — о «Локомотиве»: «Я слежу за атакой. Миранчук, Эдер, Смолов — качественные игроки»

15:49
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, кого он может выделить в составе «Локомотива» перед матчем Лиги чемпионов.

— Что скажете о матче с «Локомотивом»? Кого выделите?

— Я внимательнее слежу за атакой соперника. Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки. Знаю, что Смолов не сыграет. В первом матче «Локо» был очень опасен в начале — в моменте с ударом головой нам где-то повезло. Потом владели преимуществом. Но соперник был хорош в контратаках, смог забить гол. Важно компактно и стабильно сыграть в обороне. Надеюсь, завтра это получится.

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. (Константин Алексеев)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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