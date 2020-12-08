Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, кого он может выделить в составе «Локомотива» перед матчем Лиги чемпионов.

— Что скажете о матче с «Локомотивом»? Кого выделите?

— Я внимательнее слежу за атакой соперника. Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки. Знаю, что Смолов не сыграет. В первом матче «Локо» был очень опасен в начале — в моменте с ударом головой нам где-то повезло. Потом владели преимуществом. Но соперник был хорош в контратаках, смог забить гол. Важно компактно и стабильно сыграть в обороне. Надеюсь, завтра это получится.

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. (Константин Алексеев)