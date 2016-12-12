Нойер и Езил подкололи друг друга по поводу жеребьевки Лиги чемпионов

Игроки "Баварии" и "Арсенала" Мануэль Нойер и Месут Езил пошутили по поводу встречи клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы пересекаются друг с другом в еврокубке уже четвертый раз из пяти последних сезонов. В сезонах-2012/13 и 2013/14 команды сыграли в 1/8 финала, а в 2015 году встречались в групповом турнире.

"Встречаемся с хорошим знакомым", - написал Нойер в своем твиттере и опубликовал фото, как он отражает удар Езила. Хавбек лондонцев ответил ему: "И правда, дружище", прикрепив фото, где он забивает партнеру по сборной гол.