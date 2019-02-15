19:46 | Футбол — Лига чемпионов

Нойер готов сыграть с "Ливерпулем"

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Голкипер "Баварии"  Мануэль Нойер сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". 32-летний немец восстановился после травмы руки, из-за которой он пропустил три игры.

- Медицинский департамент дал зеленый свет. Я готов, - приводит слова Нойера официальный сайт "Баварии".

Напомним, первый матч между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет 19 февраля в Англии, ответный - 13 марта в Германии.

Ливерпуль - Бавария

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Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2019/02/vorbericht-fc-augsburg---fc-bayern

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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