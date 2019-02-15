Нойер готов сыграть с "Ливерпулем"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". 32-летний немец восстановился после травмы руки, из-за которой он пропустил три игры.

- Медицинский департамент дал зеленый свет. Я готов, - приводит слова Нойера официальный сайт "Баварии".

Напомним, первый матч между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет 19 февраля в Англии, ответный - 13 марта в Германии.

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