Новые футбольные правила будут применяться для соревнований, которые стартуют с 25 июня

Новые правила футбола, которые должны вступить в силу 1 июня, не будут применяться в финале Лиги чемпионов УЕФА между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в Мадриде, информирует пресс-служба организации.

Изменения, одобренные в марте законодателями футбола, советом Международной футбольной ассоциации (ИФАБ), будут применяться во всех соревнованиях УЕФА, которые начинаются с 25 июня или после него.

Новые законы также не будут применяться в финале Лиги наций УЕФА в Португалии с 5-9 июня; в третьем и четвертом матчах отборочных матчей 2018-20 в июне; финале чемпионата Европы до 21 года в Италии с 16-30 июня; и финале Кубка Регионов УЕФА в Баварии, Германия с 18-26 июня.

Законы вступят в силу для предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 25 июня; предварительный раунд Лиги Европы УЕФА 27 июня; Чемпионат Европы до 19 лет 2018/19 и финал чемпионата Европы среди женщин до 19 лет в июле; матч Суперкубка УЕФА в августе и отборочные матчи Европы 2018-20 с 5-го тура в сентябре, а также для всех других соревнований УЕФА, которые стартуют после 25 июня.

ИФАБ проинформировал организаторов конкурса о том, что для текущих соревнований они могут принять решение о дате начала реализации, которая может быть отложена не позднее конца конкурса. Чтобы избежать каких-либо срывов из-за ограниченного времени подготовки и любого связанного с этим неосведомленности о значительном количестве изменений в законах игры, УЕФА решил, что время реализации совпадет с началом нового сезона.

Это призвано предоставить 55 ассоциациям-членам УЕФА достаточно времени для того, чтобы все их клубы и игроки были полностью готовы к изменениям.