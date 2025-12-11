11 декабря 2025, 05:24

Мадуэке: «Арсенал» может выиграть Лигу чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Нони Мадуэке.
Фото Reuters

Нападающий «Арсенала» Нони Мадуэке прокомментировал победу над «Брюгге» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Создавать опасность у ворот соперниа — это минимум, который я должен давать своей команде. Забивать голы и быть максимально результативным — следующий уровень, к которому должен я стремиться. Хочу быть результативным. Думаю, могу достичь этого уровня, поэтому буду продолжать работать каждый день.

Я чувствую, что «Арсенал» может выиграть этот турнир. Есть ощущение, что мы можем выиграть и чемпионат Англии. Это должно быть нашей целью. Сейчас у нас хорошее положение, поэтому будем просто продолжать двигаться вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Мадуэке.

«Арсенал» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Брюгге» идет на 31-м месте — 4 очка.

Никита Хайкин в&nbsp;матче &laquo;Боруссия&raquo; Д&nbsp;&mdash; &laquo;Буде-Глимт&raquo; (2:2).«Арсенал» не устает выигрывать, Хайкин помог «Буде» добыть ничью в Дортмунде, Моуринью обыграл Конте

