Мадуэке: «Арсенал» может выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Арсенала» Нони Мадуэке прокомментировал победу над «Брюгге» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Создавать опасность у ворот соперниа — это минимум, который я должен давать своей команде. Забивать голы и быть максимально результативным — следующий уровень, к которому должен я стремиться. Хочу быть результативным. Думаю, могу достичь этого уровня, поэтому буду продолжать работать каждый день.

Я чувствую, что «Арсенал» может выиграть этот турнир. Есть ощущение, что мы можем выиграть и чемпионат Англии. Это должно быть нашей целью. Сейчас у нас хорошее положение, поэтому будем просто продолжать двигаться вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Мадуэке.

«Арсенал» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Брюгге» идет на 31-м месте — 4 очка.