Нобоа — о премиальных за победу над «Барселоной»: «Каждый игрок получил по 80 тысяч долларов»
Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о премиальных за победу над «Барселоной» (2:1) на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2009/10.
— Большие премиальные были за победу?
— Ох... Вообще нам обещали премиальные только за выход в евровесну. Но после победы над «Барселоной» были отдельные выплаты. Это были мои самые большие премиальные. Каждый игрок получил по 80 тысяч долларов.
— И что ты на них купил?
— Ничего, я их отложил. Хоть и был на тот момент молодым пацаном, но уже рассудительным.
Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2012 год и в 2018 году. За казанскую команду эквадорец провел 159 матчей, забил 29 голов и отдал 19 голевых передач.
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