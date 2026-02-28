Нобоа — о премиальных за победу над «Барселоной»: «Каждый игрок получил по 80 тысяч долларов»

Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о премиальных за победу над «Барселоной» (2:1) на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2009/10.

— Большие премиальные были за победу?

— Ох... Вообще нам обещали премиальные только за выход в евровесну. Но после победы над «Барселоной» были отдельные выплаты. Это были мои самые большие премиальные. Каждый игрок получил по 80 тысяч долларов.

— И что ты на них купил?

— Ничего, я их отложил. Хоть и был на тот момент молодым пацаном, но уже рассудительным.