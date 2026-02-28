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28 февраля, 16:55

Нобоа вспомнил победу «Рубина» над «Барселоной»: «В раздевалке была тишина»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о самом ярком воспоминании в казанской команде.

— Какое самое яркое воспоминание в «Рубине»?

— Безусловно, победа над «Барселоной» в гостях 2:1 (20 октября 2009 года в Лиге чемпионов). Перед матчем мы хотели просто получить удовольствие от стадиона, антуража. Спокойно подходили к встрече, днем играли в плейстейшен. Шутили с Кристианом Ансальди и Сесаром Навасом: «Главное — не проиграть 0:5».

Даже в перерыве не верили в итоговую победу. Уже радовались тому, что выиграли первый тайм у самой «Барселоны».

— Что же было после матча и итоговой победы?

— В раздевалке была тишина. Мы не кричали и не праздновали. Игроки не поняли, как обыграли «Барселону» на ее же поле... И я бы не сказал, что «Рубин» играл в футбол. Мы смотрели, как соперник контролирует 90 минут мяч. Но два удара — сначала Рязанцева, а потом Карадениза — принесли нам историческую победу.

Конечно, мы не ложились спать после этой встречи. Но радости не было, мы находились в состоянии шока и недопонимания.

Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2012 год и в 2018 году. За казанскую команду эквадорец провел 159 матчей, забил 29 голов и отдал 19 голевых передач.

Кристиан Нобоа.«За победу над «Барселоной» получил 80 тысяч долларов — самые большие премиальные в карьере». Откровенное интервью Нобоа

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Кристиан Нобоа
ФК Барселона
ФК Рубин (Казань)
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