«Ференцварош» победил «Ноа» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов
«Ференцварош» на выезде обыграл «Ноа» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов — 2:1.
Гости доигрывали матч вдесятером после удаления Ибрагима Сиссе на 82-й минуте.
Ответный матч пройдет 30 июля в Венгрии.
В параллельном матче «Црвена Звезда» на выезде обыграла «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара — 1:0. Гости играли в меньшинстве с 41-й минуты.
Ответный матч состоится 29 июля.
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Судейство
4 авг 14:21
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