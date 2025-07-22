«Ференцварош» победил «Ноа» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» на выезде обыграл «Ноа» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов — 2:1.

Гости доигрывали матч вдесятером после удаления Ибрагима Сиссе на 82-й минуте.

Ответный матч пройдет 30 июля в Венгрии.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд.

22 июля 2025, 19:00. Mika Stadium (Ереван)

В параллельном матче «Црвена Звезда» на выезде обыграла «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара — 1:0. Гости играли в меньшинстве с 41-й минуты.

Ответный матч состоится 29 июля.