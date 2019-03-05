Николя Анелька: "Еще на групповом этапе говорил, что "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов"

Бывший нападающий "ПСЖ" и "Челси" Николя Анелька заявил, что парижский клуб выиграет Лигу чемпионов. 39-летний спортсмен объяснил это правильным командным настроем.

- Я с самого начала говорил, что "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов. Даже когда у них были проблемы на групповом этапе, - приводит слова Анелька L'Equipe. - Когда "ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" и "Наполи", в этом проявилась душа команды.

"ПСЖ" в рамках 1/8 финала играет против "Манчестер Юнайтед". Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу красно-синих.

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