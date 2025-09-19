Трезольди — о победе над «Монако»: «Всегда мечтал о таких вечерах и очень счастлив»

Нападающий «Брюгге» Николо Трезольди прокомментировал победу над «Монако» (4:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. 21-летний немец забил один гол в этой встрече.

«Сложно такой вечер описать, тем более что это была по-настоящему первая для меня игра в Лиге чемпионов. Первый гол, первая победа... Мы играли очень хорошо. Всегда мечтал о таких вечерах и очень счастлив», — цитирует пресс-служба УЕФА Трезольди.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» на выезде сыграет с «Аталантой», а «Монако» на своем поле встретится с «Манчестер Сити».