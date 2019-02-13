Николо Дзаньоло - о двух голах "Порту": "Этот вечер не забуду никогда"

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло после победы над "Порту" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) признался, что ему сложно описать свои чувства словами. 19-летний итальянец оформил дубль в ворота португальской команды.

- Я счастлив, и мои чувства почти невозможно описать словами, - цитирует официальный сайт УЕФА Дзаньоло. - Этот вечер не забуду никогда. Было так здорово отпраздновать гол под трибуной с самыми ярыми болельщиками "Ромы"! Надеюсь, что забью за клуб еще много важных мячей. Пропущенный гол может осложнить нам жизнь в ответной встрече. Но надо просто работать в поте лица, чтобы в Португалии довершить начатое. Мы хорошо подготовились к матчу и почти ничего не позволили создать сопернику. Попробуем отыграть так и ответную встречу.