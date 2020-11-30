Николич рассказал о сильных сторонах «Зальцбурга»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

— Не хочу помогать никому, кроме нашей команды. Кого завтра не будет — не могу сказать сегодня. У «Зальцбурга» очень быстрая атака, переходы. Четыре игрока на атаку, двигаются в глубину. Надо играть с дисциплиной, не давать пространства, играть умно. Надо действовать на результат. Будет концентрация — все будут готовы биться за каждый метр поля. Тогда возможен хороший результат. Ожидаю хороший и интересный матч. (Наталья Юрина)

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря. Начало — в 20.55 (мск). В случае победы железнодорожники гарантируют себе еврокубковую весну и оставят шансы на плей-офф Лиги чемпионов