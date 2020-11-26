Николич рассказал, как настраивал «Локомотив» на игру с «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после ничьей с «Атлетико» в Лиге чемпионов (0:0) отметил, что главное — дисиплина.

— Еще одна ничья. 0:0 здесь и 1:1 в Москве, — приводит пресс-служба клуба слова Николича. — Как я говорил перед матчем, не могу быть доволен одним очком, хотелось три. Но, глядя на то, что происходило на поле, не могу злиться из-за ничьи. Хочу поздравить свою команду. Было много дисциплины, много бега. У нас три очка и еще два тура в Лиге чемпионов. Посмотрим, на каком месте мы окажемся.

— Как настраивали команду, что она умерла, но смогла выстоять?

— Мы играли с «Атлетико», который три дня назад победил «Барселону». Это хорошая качественная команда. До этого «Атлетико» четыре раза обыграл «Локомотив». Против них очень сложно. Они играют с энергией и дисциплиной, в команде много качественных футболистов. Я доволен, как «Локомотив» справился со всем этим. Что касается настроя, я уже говорил, что главное — дисциплина и концентрация. Не нужно путать это с желанием. Когда наша команда играет дисциплинированно и не пропускает, результат всегда хороший. Сейчас нужно играть в такой футбол. После сборов все может поменяться, но сейчас рецепт именно такой.

— За счет чего удалось отодвинуть игру от своих ворот?

— Я особенно ничего не менял, это сделали игроки на поле. Футбол — живая игра, играют две команды. «Атлетико» начал жестко, первые 10-14 минут было нелегко, но мы понимали, что так будет. Потом становилось все легче, мы играли все увереннее. Так бывает в футболе. Я рад, что мы перетерпели эти 10-14 минут и успокоили игру.