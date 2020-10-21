Николич рассчитывает на Игнатьева и Магкеева в матче с «Баварией»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:2). Специалист объяснил, в частности, причину большого количества замен в атакующей линии по ходу игры.

— Почему отошли назад во втором тайме?

— Первые 45 минут играли очень хорошо против сильной команды. И получили угловой на последней минуте первого тайма на контратаке. Не надо всегда атаковать, иногда надо сыграть понадежнее. Во втором тайме пошел странный футбол — часто атаки шли пять на пять. Это лучше для такой молодой команды, как «Зальцбург». Но у нас тоже были моменты — у Лисаковича, Рыбчинского. В итоге 2:2 — справедливый результат.

— Обычно вы мало замен делаете, почему теперь поменяли всю атакующую линию?

— Не было Игнатьева, Магкеева, Райковича. Зе Луиш с нами только семь дней, Камано не играл полгода, он набирает форму по ходу сезона. Это не так просто. Но я рад, что есть возможность для ротации.

— Восстановятся ли Игнатьев и Магкеев к матчу с «Баварией» через неделю?

— Надеюсь, да. (Константин Алексеев)