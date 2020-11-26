Николич ответил на критику Черчесова в адрес Миранчуков

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после ничьей с «Атлетико» в Лиге чемпионов (0:0) отметил, что наставник сборной России Станислав Черчесов имеет право на критику в адрес Алексея и Антона Миранчуков. Специалист ранее заявил, что они должны внимательно слушать, что говорят и делать шаги вперед.

— Критика — это нормально в футболе, — приводит пресс-служба клуба слова Николича. — Главный тренер сборной — опытный специалист, который добился успехов в России. Я уважаю своих коллег и занимаюсь своей командой. У каждого тренера возникают проблемы и вопросы.