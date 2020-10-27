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Николич объяснил выход Зе Луиша в стартовом составе на матч с «Баварией»

20:24
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал выход нападающего Зе Луиша в стартовом составе на матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы будем на него смотреть. Сейчас он готов отыграть 45 минут, может, час. Надо смотреть, как Зе войдет в игру. Он быстрый, выносливый, такие игроки как раз и нужны против «Баварии», — заявил Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

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