Николич объяснил, почему завершил карьеру игрока в 19 лет
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что у него было мало шансов стать хорошим футболистом.
«Я рано завершил карьеру игрока, мне было всего 19 лет. В моем поколении было много отличных футболистов. Хотя я, наверное, мог бы поиграть еще, чувствовал, что не дотяну до самого высокого уровня. И также чувствовал какой-то талант к тренерской работе. Сказал себе: «Ты должен быть лучшим в том, чем будешь заниматься», — цитирует Николича официальный сайт УЕФА.
Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).
«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0262-10b9d064c7e0-1031c95aeca8-1000--николич-о-локомотиве-своих-принципах-и-мотивации/