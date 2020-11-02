Николич объяснил, почему завершил карьеру игрока в 19 лет

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что у него было мало шансов стать хорошим футболистом.

«Я рано завершил карьеру игрока, мне было всего 19 лет. В моем поколении было много отличных футболистов. Хотя я, наверное, мог бы поиграть еще, чувствовал, что не дотяну до самого высокого уровня. И также чувствовал какой-то талант к тренерской работе. Сказал себе: «Ты должен быть лучшим в том, чем будешь заниматься», — цитирует Николича официальный сайт УЕФА.

Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.