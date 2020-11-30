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Николич — о том, как «Локо» победить «Зальцбург»

13:42
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

— Важная игра. Очень сложный график, но мы стараемся справляться с этим. Не всегда легко, но я верю в нашу команду. Они отдадут силы на поле. Если завтра будет так, то мы заслужим удачу для результата. «Зальцбург» — хорошая команда. Смотрели их игры. Нам надо 100 процентов концентрации, дисциплины, уверенности. А еще нужна поддержка с трибун, много хороших эмоций. Верю в нашу команду. Сделаем все для хорошего результата. (Наталья Юрина)

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» пройдет во вторник, 1 декабря. Начало — в 20.55 (мск). В случае победы железнодорожники гарантируют себе еврокубковую весну и оставят шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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