Николич не думает сейчас о плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после ничьей с «Атлетико» в Лиге чемпионов (0:0) признался, что сейчас не думает о шансах на выход в плей-офф. Красно-зеленые набрали 2 очка и идут на 3-м месте в группе.

— В соцсетях пишут, что «Локомотиву» повезло.

— У нас два очка с «Атлетико». Мы не проиграли ни разу. Как чувствуете, так и пишите.

— Инатьев окончательно стал полузащитником?

— Он может закрыть две-три позиции. Я счастлив, что у нас есть такой футболист.

— Вы думаете о плей-офф Лиги чемпионов или о плей-офф Лиги Европы?

— Я думаю о следующем матче.