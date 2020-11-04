Николай Валуев: «Зенит» против «Лацио» будет играть от атаки, пора разметать!"

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о предстоящем матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио».

— Честно сказать, не могу сделать прогноз на игру против «Лацио». Давайте просто пожелаем удачи «Зениту», она очень ему понадобится, — заявил Валуев «СЭ». — Если ребята, не дай Бог, проиграют, то как отразится это на тренерском штабе — оставим это право Семаку. Если учитывать результаты предыдущих двух туров, думаю, ребята будут играть от атаки. Пора разметать. (Екатерина Звенигородская)