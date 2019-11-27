Николай Валуев — о победе «Зенита»: «Теперь к делам внутренним. Кто там следующий у нас соперник?»
Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал пост в своем Twitter после победы петербуржцев в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0).
— Браво и ура, «Зенит»! Мы в игре! Особое спасибо мои друзья просят передать парням с виража за баннер «Ленинград 84». Трогательно.
Ну что, а теперь к делам внутренним, кто там следующий у нас соперник? — написал Валуев в Twitter.
Следующий матч «Зенит» проведет 1 декабря в Петербурге против «Спартака».
Браво и Ура> @zenit_spb !!! Мы в игре!!! Особое спасибо мои друзья просят передать парням с Виража за баннер «Ленинград 84». Трогательно.— Валуев Николай (@NickValuev) November 27, 2019
Ну что, а теперь к делам внутренним, кто там следующий у нас соперник??? #ЛигаЧемпионов #Зенит #Чемпионы #ГородНадВольнойНевой