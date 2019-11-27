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Николай Валуев — о победе «Зенита»: «Теперь к делам внутренним. Кто там следующий у нас соперник?»

27 ноября 2019, 23:15
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Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев опубликовал пост в своем Twitter после победы петербуржцев в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0).

— Браво и ура, «Зенит»! Мы в игре! Особое спасибо мои друзья просят передать парням с виража за баннер «Ленинград 84». Трогательно.

Ну что, а теперь к делам внутренним, кто там следующий у нас соперник? — написал Валуев в Twitter.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 декабря в Петербурге против «Спартака».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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