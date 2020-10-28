Николай Валуев: «Борьба «Зенита» за плей-офф Лиги Чемпионов должна быть на ножах и зубах»

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от второго матча группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Зенитом».

— Мы уже играли с «Боруссией», было всякое и в ту, и в другую сторону, — сказал Валуев «СЭ». — Ей богу, даже не знаю, что сегодня произойдет. Если рассуждать, можем ли мы еще зацепиться за плей-офф Лиги Чемпионов, то эта борьба должна быть на ножах и зубах. (Сергей Федоров)

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится сегодня, 28 октября. Начало — в 23.00 (мск).