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Николай Валуев: «Борьба «Зенита» за плей-офф Лиги Чемпионов должна быть на ножах и зубах»

11:17
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от второго матча группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Зенитом».

— Мы уже играли с «Боруссией», было всякое и в ту, и в другую сторону, — сказал Валуев «СЭ». — Ей богу, даже не знаю, что сегодня произойдет. Если рассуждать, можем ли мы еще зацепиться за плей-офф Лиги Чемпионов, то эта борьба должна быть на ножах и зубах. (Сергей Федоров)

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится сегодня, 28 октября. Начало — в 23.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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