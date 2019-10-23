Николай Наумов: «Ждал от Криштиану большего»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» после поражения в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) отметил, что ждал от лидера соперника большего.

— Как вам Криштиану Роналду?

— Ждал от него большего. Куадрадо и Дибала сыграли лучше. Даже Игуаинсмотрелся острее. Роналду же удивил. Может быть, его прикрыли. Ведь «Ювентус», согласитесь, до гола не имел много моментов. Так... Единичные попытки. Долгое время «Локо» играл довольно плотно с хозяевами. (Виталий Айрапетов)

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